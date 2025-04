Pedro Nuno diz-se "orgulhoso" de trabalho enquanto ministro, Rocha defende visão de "liberalismo europeu"

Em declarações já no final do debate, Pedro Nuno Santos disse não estar particularmente preocupado com a IL, mas sim com a aproximação da AD ao partido.“A IL não me preocupa profundamente, o que me preocupa é que a AD defende muitas coisas que a IL defende e afasta-se do centro, desde logo na saúde”, disse o líder dos socialistas, afirmando que “a AD está próxima do projeto mais radical que a IL tem a apresentar ao país e isso preocupa-nos”.Pedro Nuno Santos apelou ao voto, afirmando que o PS “é a mudança segura”. “Sabemos quais são os problemas do país, temos experiência, sabemos como funciona o Estado e sabemos do que precisamos”, argumentou.“Precisamos de transformar a economia e não é com as propostas irrealistas e fantasiosas da Iniciativa Liberal, mas com uma estratégia de desenvolvimento industrial. E precisamos de aumentar o poder de compra das pessoas”, defendeu.“Enquanto nós queremos um programa para governar para a maioria esmagadora do povo português, a AD tem um programa que responde a uma minoria da população”, rematou.