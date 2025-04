Plano de Macron para reconhecer Estado palestiniano aplaudido pelo Hamas e criticado por Israel

Em 2020, os Acordos de Abraão levaram ao reconhecimento de Israel pelos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. Mas muitos países do Golfo ainda não o fizeram, como a Síria, o Líbano, a Argélia e a Tunísia.

Hamas saúda "passo importante"

O anúncio de Macron foi bem recebido pelo Hamas, que considerou-o um “passo importante” que constituiria um progresso para os direitos palestinianos.







"A França, como país com influência política e membro permanente do Conselho de Segurança, tem a capacidade de orientar soluções justas e de pressionar para o fim da ocupação e para a concretização das aspirações do povo palestiniano", disse à AFP Mahmoud Mardawi, líder do movimento islâmico-palestiniano.







A Autoridade Palestiniana também aplaudiu o anúncio de Emmanuel Macron. Em declarações à AFP, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, considerou que o reconhecimento por parte da França "seria um passo na direção certa, consistente com a defesa dos direitos do povo palestiniano e a solução de dois Estados".



Israel denuncia “recompensa ao terrorismo”



Classe política francesa dividida

147 países reconhecem o Estado palestiniano

Mas a maioria dos países da Europa Ocidental, nomeadamente potências como a Alemanha, Itália, França e Reino Unido, estão fora desta lista.

Portugal é um dos países da União Europeia que não reconhecem o Estado da Palestina.





Embora muitos políticos defendam a solução de dois Estados, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, rejeitou avançar para o reconhecimento unilateral do Estado da Palestina.

Em entrevista ao canal France 5, na quarta-feira, Macron admitiu reconhecer o Estado da Palestina em junho. A decisão poderá ser formalizada durante a conferência co-presidida com a Arábia Saudita, em Nova Iorque, em junho.Com esta medida, Macron explica que quer criar uma “dinâmica coletiva” e levar outros países a reconhecer o Estado palestiniano, ao mesmo tempo que espera pressionar também os países que não reconhecem o Estado de Israel a tomarem essa atitude.Na opinião de Macron, isto permitirá a Paris uma clarificação na luta "contra aqueles que negam o direito de Israel existir, como é o caso do Irão, e comprometermo-nos com a segurança coletiva na região".A Arábia Saudita, que também tinha iniciado negociações para uma aproximação a Israel, suspendeu-as após o início da guerra em Gaza, tornando qualquer reconhecimento condicional à criação de um Estado palestiniano.Do lado de Israel, a notícia não foi recebida de bom grado, uma vez que a solução de dois Estados continua a ser rejeitada pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.Saar defende que um “reconhecimento unilateral” de um “Estado palestiniano fictício” será “uma recompensa ao terrorismo e um impulso para o Hamas”.“Este tipo de ações não trará paz, segurança e estabilidade à nossa região, antes pelo contrário: só as afastará ainda mais”, escreveu o ministro israelita na rede social X na quarta-feira.A questão está também a dividir opiniões entre a classe política francesa.O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, também apoia a decisão de Emmanuel Macron, considerando que representa uma forma de "pressionar" um governo de extrema-direita “que demonstrou a sua desumanidade durante muitos meses".Também a favor, a presidente da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, desejou "avançar nesta solução de dois Estados", mas com "garantias de segurança para ambos os Estados".Embora o RN seja "a favor de dois Estados", o Estado palestiniano é hoje "apoiado pelo Hamas" - uma organização classificada como terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel em particular - explicou. "Isto envia um sinal: 'Cometa terrorismo e nós reconheceremos os seus direitos'", acrescentou.Os apelos a uma "solução de dois Estados", com os palestinianos ao lado de Israel, têm aumentado desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro de 2023.A Suécia foi o primeiro a tomar essa decisão, em 2014. Dez anos depois, a Irlanda, Noruega, Espanha e Eslovénia tomaram a mesma posição.Em janeiro deste ano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, reiterou que o Governo mantém a posição de não reconhecer o Estado palestiniano. “É um passo simbólico, outros reconheceram e nada aconteceu”, argumentou.A França sempre foi a favor de uma solução de dois Estados, mas resistiu aos apelos para reconhecer um Estado palestiniano, argumentando frequentemente que Paris só o faria se isso servisse ao processo de paz. No entanto, o ano passado, o presidente Macron garantiu que o "o reconhecimento de um Estado palestiniano não é um tabu para a França" .Para o Governo francês, o reconhecimento do Estado da Palestina “não se trata apenas de uma questão simbólica ou de posicionamento político, mas de uma ferramenta diplomática a serviço da solução de dois Estados convivendo lado a lado, em paz e segurança”, segundo explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros.c/agências