"Gosto de tomar um bom duche". Trump assina decreto para aumentar pressão da água nos chuveiros

Em plena guerra comercial e instabilidade económica, Donald Trump assinou um decreto que ordena ao Departamento de Energia dos EUA que suprima a regulamentação, descrita como "extremismo verde", que limitava até então o caudal dos chuveiros a cerca de nove litros por minuto.







Num comunicado de impresa divulgado na quarta-feira, 9 de abril, a Casa Branca adotou o célebre slogan de campanha de Trump com ironia e escreveu: "Make America's shower great again", em linha com as críticas do presidente norte-americano à falta de pressão da água nas casas de banho americanas.







"Pessoalmente, gosto de tomar um bom duche para cuidar do meu lindo cabelo", disse Donald Trump aos jornalistas, na quarta-feira, durante a assinatura da ordem executiva na Sala Oval. "Tenho de ficar no duche durante 15 minutos até estar molhado. A água está a pingar. É ridículo", considerou.



















A insatisfação do presidente americano com a falta de pressão da água nos chuveiros não é novidade. Desde o seu primeiro mandato que o magnata americano tem atacado as normas de pressão da água para chuveiros, sanitas, máquinas de lavar louça e outros eletrodomésticos, fazendo vários comentários o seu cabelo.







Em 2020, Trump afirmou à porta da Casa Branca: "O meu cabelo, não sei quanto a vocês, mas tem de estar perfeito, absolutamente perfeito" e mais recentemente em junho de 2024 repetiu a ideia, afirmando que "quando tomo duche, quero que o meu lindo cabelo esteja perfeitamente lavado com champô".







"Pego no melhor produto, aplico uma boa dose, abro a torneira e fica a pingar. Não dá para enxaguar. É horrível", lamentou.





A Casa Branca afirma em comunicado que a ordem executiva "liberta os americanos de regulamentos excessivos que transformaram um artigo doméstico básico num pesadelo burocrático".





Appliance Standards Awareness Project de 2024, "as normas para chuveiros permitem aos consumidores reduzir as suas contas de água e energia e proteger o ambiente” e "os testes demonstraram repetidamente que os modelos atuais podem proporcionar um excelente duche".



De acordo com um relatório da ONGde 2024,

c/agências