Trump ataca políticas de diversidade em conferência sobre acidente aéreo em Washington

Numa conferência de imprensa esta quinta-feira à tarde o presidente dos EUA confirmou que não havia registo de sobreviventes do acidente aéreo de quarta-feira entre um voo da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA quando sobrevoavam o Rio Potomac, em Washington, perto do Aeroporto Ronald Reagan.







“Foi uma noite negra e atroz na capital e na história do nosso país”, começou por dizer Donald Trump, acrescentando que "esta é uma hora de angústia para a nossa nação" e que o país está "de luto" pela morte dos 67 passageiros que seguiam em ambos os aparelhos. "Infelizmente pessoas de outras nações" também morreram, numa referência aos russos que seguiam a bordo.







Donald Trump prometeu uma investigação exaustiva para investigar as causas do acidente mas adiantou-se às conclusões e avançou que as autoridades norte-americanas têm "ideiais e opiniões fortes" sobre as causas do acidente, responsabilizando as políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) sem apresentar quaisquer provas de uma ligação com o acidente de aviação.







“Não sabemos o que levou a este acidente, mas temos algumas opiniões e ideias muito fortes e penso que provavelmente vamos expor essas opiniões fortes agora”, disse Trump, na conferência de imprensa na Casa Branca.







Segundo o presidente dos EUA, a Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) foi anteriormente "arrasada" pelas contratações dos programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) depois de ter sido considerada um organismo "demasiado branco" e tem atualmente funcionários contratados pelo antigo secretário de Estados dos Transportes dos EUA, Pette Buttigieg, que não estão qualificados para o exercício das suas funções.







Donald Trump defendeu que os controladores de tráfego aéreo devem ser da mais alta inteligência, razão pela qual disse ter assinado quando tomou posse, na semana passada, uma ordem executiva para "restabelecer os padrões" para estes profissionais.







Trump acrescentou ainda que as autoridades norte-americanas irão anunciar nas próximas horas a lista dos passageiros com a informação das outras nacionalidades que seguiam a bordo do avião da American Airlines.