Um avião a operar um voo da transportadora American Airlines, com 64 pessoas a bordo, caiu na última noite no Rio Potomac, em Washington, após uma colisão com um helicóptero militar, perto do Aeroporto Ronald Reagan. Há notícia de várias vítimas mortais. Acompanhamos aqui, ao minuto, os desenvolvimentos sobre este desastre aéreo nos Estados Unidos.