Mas o governo quer reduzir o custo total do projeto. Quer ainda encurtar a duração da construção, prevista para seis anos. E para isso é preciso acelerar os pareceres de impacto ambiental.



O governo vai também discutir com a ANA a extensão do contrato de concessão e as alterações das taxas aeroportuárias.



A ANA tem agora três anos para apresentar a candidatura final à construção do novo aeroporto de Lisboa.