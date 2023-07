Ana Figueiredo acumula cargo de CEO com o de presidente do Conselho de Administração da Altice Portugal

Em comunicado, o grupo Altice adianta que decidiu realizar "alterações na composição do Conselho de Administração da Altice Portugal, com efeito imediato", entre os quais o de Ana Figueiredo, que "será indicada como presidente do Conselho de Administração, e atuará como PCA e CEO da Altice Portugal".

Além disso, "Natacha Marty, `general counsel` da Altice, será vogal do Conselho de Administração da Altice Portugal", lê-se no comunicado.

"A Altice Portugal continua a realizar a sua atividade de forma normal e continuará a conduzir o seu negócio com a maior integridade e no interesse de todos os `stakeholders`, colocando em primeiro lugar os seus clientes e colaboradores", refere o comunicado.

Finalmente, "a Altice Portugal reitera que está a cooperar com as autoridades portuguesas e continuará disponível para qualquer clarificação que possa ser útil para a investigação em curso", conclui.

Estas alterações acontecem depois da suspensão de funções de vários gestores, entre os quais o `chairman` da Altice Portugal e co-CEO (co-presidente executivo) da Altice Europe, Alexandre Fonseca, no âmbito da `operação Picoas`.