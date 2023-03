Análise de Helena Garrido. "CEO da TAP desempenhou função de forma muito eficaz"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Depois de prejuízos na ordem dos 1.600 milhões de euros, há dois anos, e antes do previsto no plano de reestruturação, a Transportadora Aérea Portuguesa obteve no ano passado resultados positivos: cerca de 66 milhões de euros.