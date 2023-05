Anecra alerta que falta de peças atrasa milhares de reparações de automóveis

Foto de Maxim Hopman / Unsplash

Há quem espere semanas ou até meses pela reparação do automóvel.



A denúncia parte do presidente da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (Anecra), que representa mais de três mil empresas do sector.



Alexandre Ferreira explica que as marcas não conseguem dar resposta devido à falta de materiais. E ainda não há solução à vista.