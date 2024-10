Angola negoceia com Banco Mundial 500 milhões de dólares para agricultura

"A nível do Banco Mundial, temos vários acordos e projetos, dois na agricultura e estamos a prepara um terceiro projeto também na agricultura, que é o reforço, ou continuidade do projeto que neste momento está em vigor [o Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (PDAC)", disse Victor Hugo Guilherme em entrevista à agência Lusa em Washington.

"Queremos duplicar em termos de valor, temos algumas restrições, mas o projeto está avaliado em 500 milhões de dólares", revelou o ministro, na entrevista à margem dos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem esta semana na capital norte-americana, em que participa.

Este novo projeto de 500 milhões de dólares, cerca de 462 milhões de euros, junta-se ao apoio orçamental de 500 milhões de dólares, que ainda será contabilizado no Orçamento Geral do Estado de 2024, aprovado pelo Banco Mundial apenas esta semana, ao contrário do que é habitual, já que este apoio direto ao orçamento é normalmente aprovado até meados do exercício orçamental.

"A partir dos 500 milhões do apoio orçamental podemos financiar as áreas que tradicionalmente não recebem apoios externos para financiamento, como a agricultura e as obras públicas", explicou o ministro.

A energia, a água e os transportes não estão incluídos "porque têm projetos específicos, e estes 500 milhões de dólares de apoio orçamental é para o resto, como agricultura, pescas e ambiente, que dentro do Orçamento são atividades que não têm garantias de outro financiamento", referiu.

Para além disso, a nova verba de 500 milhões para o PDAC "serve para apoio às famílias, apoio às cooperativas e famílias organizadas em cooperativas, e também aos jovens", disse Victor Hugo Guilherme à Lusa.

O ministro detalhou que se trata de "quase uma continuidade do projeto que neste momento está a ser implementado" a partir de um envelope de 230 milhões de dólares financiado pelo Banco Mundial e também pela Agência Francesa de Desenvolvimento.

Na entrevista à Lusa, o ministro do Planeamento defendeu que a agricultura deve ser o motor da economia angolana e que "é preciso esquecer o petróleo", lamentando que o país não utilize a terra arável que tem: "Devemos ser o país do mundo com mais terra arável desaproveitada", concluiu.