Angola prevê reduzir dívida para 63% do PIB em 2025

Em 2025, adiantou Vera Daves de Sousa, o serviço de dívida deverá ser correspondente a 13 biliões de kwanzas (12,89 mil milhões de euros), sendo projetadas captações de cerca de 14,6 biliões de kwanzas (14,22 mil milhões de euros), esperando-se um `stock` de dívida no final do exercício de 57,4 biliões de kwanzas (55,27 mil milhões de euros), representando cerca de 63% do PIB.

Vera Daves falava durante uma apresentação do Plano Anual de Endividamento que decorre hoje em Luanda.

"Saímos de números acima de 100% do PIB para em torno de 63% do PIB", frisou, destacando que o endividamento é um instrumento estratégico para o crescimento e do país, cuja gestão "é uma tarefa exigente, desafiante", mas fundamental para garantir a estabilidade macroeconómica e financiar o desenvolvimento, apontado como exemplo o défice de infraestruturas.

A ministra ssinalou o progresso que o executivo tem feito a este nível, em particular nos últimos três anos, em que enfrentou "com perseverança um serviço de dívida (...) gigantesco", equivalente a 16 mil milhões de dólares (15,24 mil milhões de euros) por ano.

Salientou igualmente que a dívida com a China, o maior credor de Angola, entrou numa "trajetória equilibrada" e que no mercado internacional foi possível antecipar parte do vencimento dos` eurobonds`, com as emissões a passar de um montante de 1,5 mil milhões de dólares (1,43 milhões de euros) para 864 milhões (823 milhões de euros) a vencer este ano.

Vera Daves salientou também que a confiança dos cidadãos, investidores e parceiros nacionais e internacionais é "um ativo valioso" e que, seja qual for a fonte de financiamento utilizada, a transparência continuará a ser uma prioridade.

"Contamos com a colaboração dos investidores nacionais e internacionais para aprofundarmos ainda mais este clima de confiança", complementou.