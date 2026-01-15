Angola renova empréstimos com JPMorgan e garante mais 500 milhões de dólares

De acordo com as declarações de uma fonte oficial do Ministério das Finanças à agência de informação financeira Bloomberg, o custo da linha de crédito original de mil milhões de dólares (850 milhões de euros) era de 9%, o que representa uma poupança de um ponto percentual face ao empréstimo original, contraído em 2024.

No final de novembro, as Finanças já tinham divulgado que iam renovar o empréstimo com o credor norte-americano, aproveitando a descida dos custos de financiamento, que deram ao Governo margem para negociar melhores condições com o JPMorgan e emitir nova dívida nos mercados internacionais, incluindo a contração de um novo empréstimo junto do banco norte-americano no valor de 500 milhões de dólares.

Em outubro, Angola angariou 1,75 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros) na sua primeira venda de Eurobonds em três anos, fixando o preço dos títulos a cinco e dez anos em 9,25% e 10,125%, respetivamente.

A dívida do país deverá aumentar para 63,2% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, face aos 62,4% previstos em 2025, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.