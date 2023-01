Anuário Lusa 2022 dá destaque à guerra na Ucrânia e está à venda em fevereiro

"Era importante dar um relevo especial à guerra na Ucrânia, que interrompeu anos de paz na Europa, pelo que publicamos um caderno adicional de 24 páginas sobre este tema", afirmou Joaquim Carreira, presidente do Conselho de Administração da agência Lusa, que sublinha que o livro "reflete o melhor do que a agência faz de jornalismo de qualidade, diária e incessantemente".

O Anuário da Lusa, que já vai na sua 10.ª edição, "é uma pequena amostra de todo o trabalho anual, é suportado por excelentes fotos, magníficos textos, grafismo moderno, com conteúdos de multimédia com uma impressão cuidada e teve a colaboração de toda uma equipa de jornalistas fotojornalistas e equipas de suporte".

No caderno dedicado à guerra, são publicados textos e fotografias dos enviados da agência nos primeiros meses do conflito -- Pedro Caldeira Rodrigues, Henrique Botequilha, Miguel Lopes, Paulo Agostinho e Nuno Veiga.

São 192 páginas, com 245 fotos, em que se recordam os principais acontecimentos em 2022", sem esquecer "a maioria absoluta do PS, o aparecimento dos novo lideres no PSD e PCP, o infelizmente e cada vez mais presente agravamento da crise ambiental com a seca, os incêndios e inundações", as eleições em Angola ou a morte da Rainha Isabel II, além dos casos que abalaram a sociedade portuguesa, como o processo por pedofilia na igreja portuguesa, acrescentou.

O presidente da Lusa assinalou "a importância desta iniciativa como forma de dar a conhecer a todos o valor inestimável da Lusa, através de um jornalismo de qualidade, rigor e isenção".

"Assim potenciamos a nossa notoriedade e damos a conhecer o que de melhor é feito em Portugal ao nível de um serviço público de excelência", afirmou.

Pelo segundo ano consecutivo o Anuário da Lusa vai ser comercializado, tanto `on-line` como nas livrarias, numa versão bilingue, português e inglês, editado pela Alêtheia Editores.

Esta é, segundo Joaquim Carreira, uma relação que potencia a notoriedade da Lusa, promovendo o Anuário nas redes sociais, no `site` da Lusa e da editora, onde pode ser comprado.

O lançamento da obra será feito no El Corte Inglês, em Lisboa, em 09 de fevereiro, com apresentação de Bernardo Pires Lima, e no Porto será em 16 de fevereiro, por José Pacheco Pereira, na Fnac do Norte Shopping.

Tal como no ano passado, uma seleção de 14 fotos vai integrar uma exposição itinerante efetuada pela FNAC em algumas das lojas da sua rede.

Além de um grafismo renovado, o Anuário tem ligações a conteúdos digitais, como uma cronologia com os principais momentos do ano, e ao vídeo do ano de 2022 da Lusa que podem ser lidos e vistos através de QR Codes.

O Anuário Lusa 2022 chega às livrarias em 09 de fevereiro e está em pré-venda no `site` da editora - https://www.aletheia.pt/products/anuario-lusa-2022 - a partir de hoje.