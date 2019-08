Aplicação de trânsito mostra postos de combustível de emergência

Nuno Patrício - RTP08 Ago, 2019, 08:00 / atualizado em 08 Ago, 2019, 08:07 | Economia

A REPA é composta por 374 postos: 54 prioritários e 320 para o público em geral.



Gonçalo Ventura Martins, porta-voz da Waze, refere que a ideia surgiu dentro da comunidade e da Vost.pt (Voluntários Digitais em Situação de Emergência), quando foi realizada a primeira greve, em abril último.

A aplicação já dispunha da identificação dos postos de abastecimento de combustível a nível nacional. Todavia, face aos previsíveis efeitos da greve marcada pelos sindicatos de motoristas de transporte de matérias perigosas e de mercadorias, a Waze quis dar a conhecer os postos de emergência mais próximos dos condutores.



Agora, com a aproximação de uma nova paralisação, decidiram avançar.



Na app de navegação vão estar associados os postos de combustível em Portugal, bem “como as bombas que vão ser associadas ao abastecimento de emergência durante a crise, que são os postos REPA”.



"Os utilizadores podem encontrar por REPA (…) ou, para os veículos de emergência prioritários, pode-se fazer a pesquisa por REPA SOS e conseguem ver nas imediações quais são os postos de emergência aos quais se podem dirigir", explica o responsável.

O que são os postos REPA e REPA SOS

REPA e REPA SOS são as siglas que definem a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento.



A diferença entre as duas siglas distingue os postos de abastecimento exclusivos para viaturas prioritárias ou de emergência, sendo estas classificadas como REPA SOS.







Uma vez decretada a emergência energética, os postos de abastecimento classificados como REPA são obrigados por lei a estar identificados de forma visível. Os automobilistas podem abastecer até 15 litros.







Nos postos classificados como REPA SOS, apenas os veículos prioritários (polícia, bombeiros, Proteção Civil, entre outros) poderão abastecer e de forma ilimitada.

15 litros nos postos REPA

Se, como tudo indica, a greve dos motoristas avançar na próxima segunda-feira, abastecer a viatura pode passar a ser uma dor de cabeça. Isto porque será imposto por lei uma regra que estabelece valores máximos de abastecimento.



Cidadãos em geral (não prioritários)



Postos normais: ilimitado até esgotar ou até determinação do posto. Em situação de emergência energética, máximo de 25 litros.



Postos REPA: máximo de 15 litros por viatura.



O armazenamento de combustível tem um limite de dez litros por pessoa, sendo obrigatório possuir um recipiente adequado para o efeito.



Viaturas prioritárias



O abastecimento é ilimitado nos postos normais, REPA e REPA SOS.

Informações validadas



No topo das preocupações dos utilizadores de aplicações deste tipo está a garantia de que os dados são corretos.









“Somos 110 voluntários, juntos numa aplicação discord, e organizamos tudo através deste canal. Juntamo-nos sempre que existem emergências e vamos amplificando as informações oficiais do Governo e dos meios competentes para qualquer situação de emergência”.



A comunidade Waze, criadora desta aplicação de navegação, decidiu assim associar-se à comunidade Vost.pt, que trata de toda a informação que possa ser útil à população. E, sempre que possível, proveniente de fontes oficiais e legais, refere Mário Santos, porta-voz da comunidade.

Preocupados com o impacto da paralisação dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas, as comunidades voluntárias do WazePT e da VostPT compilaram informação.









Entidade Nacional para o Sector Energético

A



A estrutura disponibiliza também a lista de postos de abasatecimento REPA e REPA-SOS, que pode ser consultada

Os dados podem ser pesquisados no Waze como "REPA" ou REPA SOS", ou através do portal janaodaparaabastecer.vost.pt. A ENSE é a entidade pública que garante as reservas estratégicas e de emergência à disposição do membro do Governo que tutela a área da energia, em caso de catástrofe natural ou em caso de constrangimentos que obstem ao regular funcionamento do mercado. A estrutura disponibiliza também a lista de postos de abasatecimento REPA e REPA-SOS, que pode ser consultada aqui

A Entidade Nacional para o Sector Energético assume ainda funções de supervisão e fiscalização de todo o setor, assegurando os minimos legais no sistema de abastecimento.







A confirmar-se a paralisação dos motoristas, haverá um responsável em permanência nos postos de abastecimento de combustíveis para assegurar a concretização das operações de descarga.









Ainda neste contexto, a ENSE lembra, no site, a Portaria n.º 469/2002, de 24 de abril, que obriga todos os postos de combustíveis classificados como REPA – Rede Estratégica de Postos de Abastecimento - a manter de forma visível essa informação.