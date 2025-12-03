Apoios aos agricultores afetados por incêndios de 2024 pagos na totalidade

Os agricultores que sofreram prejuízos devido aos incêndios de 2024 nas regiões Norte e Centro de Portugal já viram os apoios pagos na totalidade pelo Governo, anunciaram esta quarta-feira os ministérios da Economia e da Agricultura.



“Os apoios aos agricultores afetados pelos incêndios de 2024 já foram todos pagos pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e do Centro, tendo abarcado 5.081 pequenos agricultores e superado os 19 milhões de euros”, referem os ministérios em comunicado. O Governo adianta ainda que, este ano, já pagou mais de 11 milhões de euros aos agricultores do Norte e Centro afetados pelos incêndios de 2025 e cujos prejuízos não excederam os dez mil euros.



“À CCDR-Norte chegaram 4.193 candidaturas de agricultores, das quais há 2.533 com análise concluída e 1.565 já pagas, num valor superior a sete milhões de euros”, refere o comunicado.



Já na região Centro foram apresentadas 4.582 candidaturas à CCDR-Centro, tendo já sido concluídas 1.371 e pagas 1.027, num montante superior a quatro milhões de euros.



“Através de Decreto-lei, o Governo criou um apoio excecional aos agricultores para compensação de prejuízos, mesmo que indocumentados. A atribuição deste apoio é precedida por uma vistoria conjunta dos técnicos dos municípios e das CCDR competentes”, acrescentam os ministérios.



O Executivo relembra que são elegíveis prejuízos que se reportem a danos com animais, culturas anuais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos e espaços de apoio à atividade agrícola.