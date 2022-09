Apoios às famílias "pecam por tardias", admitem alguns cidadãos

Foto: Ibrahim Boran - Reuters

O Governo anunciou, na segunda-feira, um pacote de apoio às famílias de combate à inflação. Em reação ao anúncio do primeiro-ministro, alguns cidadãos admitem concordar com as medidas mas que "vieram tarde de mais" e que para algumas famílias podem ser insuficientes.