Arábia Saudita quer investir 600 mil milhões de dólares nos EUA

Mohammed Bin Salman falou com o novo presidente norte-americano numa chamada telefónica de felicitações, anunciou a agência de notícias oficial saudita SPA.

Durante a chamada, Bin Salman disse que o reino estava ansioso para aproveitar as oportunidades de parceria e investimento criadas pelas reformas previstas pela nova administração, que poderiam alcançar "prosperidade económica sem precedentes".

A SPA não forneceu mais detalhes sobre o telefonema, nem especificou a que reformas Mohammed Bin Salman se referiu.

Os dois homens, que mantêm laços estreitos desde o primeiro mandato de Trump, também discutiram a cooperação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos nos esforços para trazer paz e estabilidade ao Médio Oriente e combater o terrorismo.

Mudanças no Médio Oriente

A conversa de Trump e o príncipe herdeiro acontece numa altura de rápidas mudanças no Médio Oriente. O Irão, rival da Arábia Saudita na região, foi enfraquecido com as derrotas de duas milícias que apoiava, os palestinianos do Hamas e os libaneses do Hezbollah, às mãos dos israelitas.

O presidente Bashar al-Assad da Síria foi derrubado e forçado ao exílio. E, no início desta semana, entrou em vigor um cessar-fogo em Gaza, interrompendo, pelo menos por agora, a guerra entre Israel e o Hamas.

A ação do príncipe herdeiro poderá ajudar a garantir uma nova visita de Trump ao seu país.

A primeira viagem ao exterior do líder norte-americano como presidente em 2017 foi à Arábia Saudita, que Trump revelou no início desta semana ter acontecido depois do reino ter assinado um investimento substancial na compra de produtos norte-americanos, incluindo armamentos.

Trump disse aos jornalistas que teria todo o gosto em visitar novamente a Arábia Saudita, se esta quisesse comprar mais 450 ou 500 mil milhões de dólares de bens norte-americanos. A oferta de 600 mil milhões de dólares, "ou mais", segundo a SPA, ultrapassaria facilmente esse limiar.