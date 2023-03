ASAE instaura 25 processos-crime por especulação de preços de venda ao consumidor

Foi anunciada como a maior operação de fiscalização de preços em supermercados. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) identificou esta quarta-feira 25 casos de especulação de preços de venda ao consumidor, durante as mais de 100 fiscalizações que realizou em todo o país.