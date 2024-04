Foto: Pedro Nunes - Reuters

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal mostra-se preocupado com a possibilidade da câmara de Lisboa vir a duplicar a taxa turística da cidade de dois para quatro euros. Bernardo Trindade diz que uma eventual alteração a esta taxa deve ser ponderada à luz do impacto real que a medida pode vir a ter no turismo na cidade