Associação Empresarial da Região de Leiria pergunta onde estavam entidades reguladoras

"Não é aceitável que infraestruturas tão críticas falhem como falharam. A E-Redes e várias operadoras de comunicações não responderam à altura da responsabilidade que têm perante os cidadãos e empresas", afirmou Luís Febra numa sessão de apresentação e esclarecimento das medidas de apoio às empresas afetadas pelo mau tempo, na sede da associação, em Leiria.

Sublinhando que "empresas paradas significam salários em risco, exportações comprometidas e confiança abalada", Luís Febra declarou ser "legítimo perguntar onde estavam as entidades reguladoras".

"Não é o papel delas proteger o interesse público?", perguntou, respondendo que "não existem para assistir, passivamente, às falhas que fragilizam" o tecido económico.

O empresário considerou que, 15 dias após a depressão Kristin ter atingido a região de Leiria, o momento é de urgência.

"O tempo é hoje o nosso maior inimigo. Cada dia que passa representa perda de mercado e mercado perdido é, rapidamente, substituído por concorrentes internacionais", observou, notando que as empresas exportadoras "não concorrem apenas com o vizinho do lado, competem com o mundo".

Nesse sentido, Luís Febra salientou que "se os recursos não chegarem com rapidez, o impacto será real nas exportações e poderá traduzir-se em muito desemprego".

"E nós isso não vamos permitir", afiançou, garantindo também que a NERLEI CCI e outras associações regionais estão "totalmente disponíveis, interessadas e comprometidas para trabalhar com a Estrutura de Missão [para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin] e com todas as entidades públicas" na estruturação e facilitação dos apoios às empresas.

De acordo com o empresário, a função das associações é "alinhar recursos com as necessidades reais" ou, por outras palavras, "simplificar, acelerar e resolver".

"Propomos, por isso, que o apoio às empresas, seja centrado na Estrutura de Missão, que funcione como uma porta única de acesso simples e objetivo, um ponto de contacto claro, eficaz e orientado para soluções", defendeu Luís Febra.

O dirigente alertou que "as empresas não podem andar perdidas entre plataformas, formulários e interpretações divergentes", mas precisam de clareza, rapidez e confiança.

Já no que se refere às Agendas Mobilizadoras, salientou que não se pode "permitir que resultados estratégicos para o país fiquem comprometidos porque uma empresa afetada por esta tempestade não consegue cumprir os prazos ou os investimentos".

"Isso exigirá flexibilidade e inteligência institucional", pediu.

Reconhecendo o esforço coletivo para a reconstrução, o presidente da NERLEI CCI, com cerca de mil associados, asseverou que a região de Leiria "tem uma enorme capacidade de resiliência", mas "a resiliência precisa de organização, liderança e ação".

As Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial são investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência. São projetos em parceria entre empresas, universidades, centros tecnológicos e entidades públicas.