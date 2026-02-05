Associação Empresarial de Leiria leva 67 empresas à Feira Ambiente em Frankfurt

"Esta edição de 2026 marca 25 anos desde que a NERLEI CCI se apresenta como entidade portuguesa que apoia empresas nacionais a conseguirem expor os seus produtos nesta que é uma das mais importantes feiras mundiais para os setores abrangidos", revelou à agência Lusa a associação, referindo que, em 2001, apoiou três empresas de cerâmica decorativa da região.

Entre as 67 empresas estão representadas as atividades de cerâmica decorativa e utilitária, cutelarias profissionais e de mesa, plásticos utilitários, vidro decorativo e utilitário, louça metálica, velas decorativas, saboaria, utilidades domésticas, têxteis-lar e papelaria.

No total, "representam 353 milhões de euros de volume de negócios, dos quais 231 milhões de euros (65%) são para exportação, e empregam 4.303 trabalhadores", segundo a NERLEI CCI. Silampos, Cutipol, Artame, Icel, Ancor, Viarco ou Torres Novas são algumas.

No grupo, estão 29 empresas de concelhos onde foi decretado o estado de calamidade, devido ao impacto da depressão Kristin, afirmou à agência Lusa o diretor-executivo da associação empresarial, Henrique Carvalho, realçando que, "fruto do espírito empreendedor, resiliência e dinâmica dos empresários e empresárias", e dos seus colaboradores, "todas conseguiram reorganizar-se em tempo útil para estarem na feira, onde farão os habituais negócios, garantindo, dessa forma, o futuro próximo das suas empresas".

Henrique Carvalho considerou que a presença no certame, que termina na terça-feira, "é uma montra do país", pois "estão presentes empresas de setores de atividade muito diversificados, todos eles integrantes da designada fileira casa, e que vão expor os seus produtos mais inovadores e com uma componente de design muito relevante".

De acordo com o diretor-executivo, as empresas vão dar aos visitantes da feira, "oriundos de praticamente todo o mundo, uma visão da elevada qualidade de produto que Portugal disponibiliza".

"Esta participação expressiva de empresas nacionais tem essa mais-valia e também a de contribuir de forma muito relevante para incrementar as exportações portuguesas, por via dos muitos e qualificados contactos que as empresas aí fazem e que, na maioria das vezes, se refletem em encomendas futuras", observou.

Sobre os 25 anos de participação da NERLEI CCI, o diretor-executivo fez um balanço positivo.

"Significa que conseguimos afirmar-nos junto das empresas, com um agente relevante no que respeita ao apoio à presença das empresas nacionais nesta feira internacional, que é a mais importante a nível mundial, para os setores presentes", declarou, considerando que posiciona a NERLEI CCI como "parceiro incontornável no que respeita ao desígnio nacional de incrementar as exportações portuguesas".

Na Feira Ambiente vai ser apresentado o projeto de formação "CER+Sustentável" "enquadrado no Cluster de Competitividade de Habitat Sustentável, destinado às pequenas e médias empresas (PME) da indústria cerâmica".

São destinatários empresários, gestores e trabalhadores nas PME beneficiárias do projeto, localizadas nas regiões Norte e Centro", que vão "usufruir de um incentivo para encargos salariais dos trabalhadores em formação, dado que é um projeto cofinanciado pelo Compete 2030", esclareceu este responsável.

O projeto decorre entre abril de 2026 e outubro de 2028 e prevê beneficiar 25 empresas, num total de 4.375 formandos e tem como parceiro o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro.