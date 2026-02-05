A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo ao minuto

Alcácer do Sal. Casas inundadas levam ao resgate de 137 pessoas
O vereador da Proteção Civil avança com 137 pessoas resgatadas devido às casas inundadas. Há relatos que o nível da água atinge o primeiro andar de algumas habitações ribeirinhas, como nos relata o jornalista da Antena 1, Guilherme de Sousa.
Interrompida ligação fluvial entre Trafaria, Porto Brandão e Belém
A ligação fluvial feita pela Transtejo entre Trafaria, Porto Brandão e Belém está interrompida devido às condições meteorológicas e de mar muito adversas, já depois de ter sido suspensa a ligação Cacilhas - Cais do Sodré
A informação da empresa, divulgada no site pelas 7h04, indica que o serviço está temporariamente interrompido e que não é possível prever a retoma do serviço regular entre estes portos fluviais dos municípios de Almada e Lisboa.
A Transtejo já tinha comunicado a interrupção da ligação que também faz entre as estações de Cacilhas (Almada) e Cais do Sodré (Almada), pelos mesmos motivos.
A empresa é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.
Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte.
Lisboa está sob aviso laranja (o segundo mais grave) por cauda da agitação marítima, até às 17h00 de domingo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Reposição das linhas elétricas está a ser feita com urgência e cuidados
O trabalho na equipa da E-redes não é tarefa fácil, mas na sala de Operações da Sub-estação de Andrinos, na região de Leiria, apenas se pensa nas soluções de quem está no terreno.
O jornalista Joaquim Reis acompanhou uma equipa da E-Redes no terreno e foi até Covão junto à Estrada Nacional 113 e depararam-se com um poste de média tensão derrubado. Antena 1A equipa primeiro avalia se há eletricidade nos cabos e depois procede à desobstrução e reparação. Uma linha que abastece um conjunto de aldeias e que vai permitir que a electricidade volte a circular nesta região.
Inundações sem vitimas
Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou, pelas 7h30, que as inundações não causaram vitimas ou desalojados.
"Por causa das inundações, está suspensa a circulação ferroviária na Linha do Norte, entre Castanheira e Alverca, e a Estrada Nacional (EN) 10, está cortada no sentido sul-norte junto a Vila Franca de Xira", acrescentou a mesma fonte.
Inundações provocam supressão parcial da circulação ferroviária
Aluimento de terras obriga a cortar EN 222
Um aluimento de terras esta madrugada obrigou ao corte da Estrada Nacional 222 em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.
A ocorrência foi registada às 4h33 para um aluimento de terras junto à ponte do rio Inha.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto indicou à Lusa, cerca da 6h30, que a situação não provocou feridos.
A entrada está cortada no sentido Canedo/Lomba, entre Canedo e Lavercos.
Portugal está a ser afetado pela depressão Leonardo, que trouxe períodos de chuva forte.
Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Resgatadas 89 pessoas da cheia do Sado
"A maré vai subindo devagarinho e agora, nada há a fazer, temos de aguardar que a Natureza vá retirando o caudal do [rio] Sado, sendo que o pico da preia-mar (maré-cheia) estava previsto para as 6h00 horas", aindicou o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.
Tiago Bugio quis assinalar o esforço de todo o efetivo, incluindo bombeiros, militares da GNR e funcionários do município, num total de cerca de 80 elementos.
A mesma fonte havia sublinhado, na noite de quarta-feira, a necessidade de resgatar 70 pessoas devido a ocorrências relacionadas com inundaçõe
A subida da água estava a atingir também Grândola e Odemira.
As escolas de Alcácer do Sal vão manter-se fechadas até sexta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas. Mais de mil alunos poderão ter aulas remotamente, em casa.
Proteção civil registou pelo menos 70 ocorrências
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, entre as 0h00 e as 6h30, pelo menos 70 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria quedas de árvores e inundações de estruturas ou superfícies.
Segundo informação disponível no site da ANEPC às 6h30, a maioria das ocorrências foram registadas na Grande Lisboa, nas regiões Oeste, Lezíria do Tejo, Coimbra e Península de Setúbal,
Contactado hoje pela Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse esta madrugada se registaram dezenas de ocorrências relacionadas com os efeitos da passagem da depressão Leonardo, a maioria quedas de árvores e inundações, sem vitimas.
"Não conseguimos contabilizar as ocorrências de momento. Foram dezenas de ocorrências, mas não há registo de vitimas. Tivemos muitas quedas de árvores na Avenida Defensor Chaves e Campo de Ourique por exemplo", indicou.
Também o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo disse à Lusa ter registado muitas ocorrências, a maioria quedas de árvores e inundações.
"Tivemos uma inundação numa habitação em Samora Correia, mas já resolvida, sem vitimas e sem necessidade de realojamento", disse.
Contactado pela Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Oeste deu conta igualmente de dezenas de ocorrência por causa da chuva e vento forte, a maioria inundações e quedas de árvores, sem causar vitimas.
Num balanço anterior à Lusa, fonte da ANEPC disse terem sido registadas entre as 00:00 e as 23:00 de quarta-feira 1.790 ocorrências devido ao mau tempo, que afetaram sobretudo as sub-regiões da Grande Lisboa, Setúbal e Oeste.
As ocorrências entre as 0h00 e as 23h00 de quarta-feira atingiram sobretudo a Grande Lisboa, com 276, Setúbal (221) e Oeste (220) e as principais situações foram inundações, queda de árvores e movimento de massas.
A depressão Leonardo está a atravessar o continente com chuva persistente e por vezes forte, e vento, tendo sido emitidos avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Circulação suspensa entre Castanheira do Ribatejo e Alverca
A circulação ferroviária na Linha do Norte, no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava hoje pelas 6h00 suspensa devido a inundações, segundo a CP - Comboios de Portugal.
A Linha do Norte estava já suspensa também devido a inundações na zona de Alfarelos (Coimbra) para comboios de longo curso, sendo que interrupção afeta igualmente a Linha da Beira Alta e o Ramal de Alfarelos.
Na Linha de Cascais, distrito de Lisboa, a circulação entre Algés e Oeiras estava também, pelas 6h00, a ser feita em via única, devido às condições meteorológicas.
Portugal continental sem tréguas da depressão Leonardo nos próximos dias
- Está em vigor desde as 0h00 o aviso laranja para agitação marítima em toda a costa, com ondas médias de cinco a seis metros, podendo atingir 12 a 13 metros de altura. Há também aviso amarelo para rajadas de até 90 quilómetros por hora e 100 quilómetros nas terras altas e em distritos como Lisboa e Beja. Vigora ainda o aviso amarelo devido à chuva, que será forte e persistente nas próximas horas;
- Pouco antes das 7h00, em Manteigas, no distrito da Guarda, o vento atingia os 131 quilómetros por hora. Em Seia, as rajadas chegavam aos 120. Em Góis, no distrito de coimbra, as rajadas atingiam os 107 quilómetros por hora;
- Quanto à chuva, à mesma hora, havia mais precipitação no distrito de Portalegre, com quatro milímetros por metro cúbico a cada hora. Na Guarda, a precipitação ficava pelos três milímetros por metro cúbico;
- A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, até às 23h00, 1.790 ocorrências, a maioria nas regiões de Lisboa, de Setúbal e Oeste. As principais foram inundações e queda de árvores;
- A Proteção Civil adverte para um elevado risco de inundações significativas nas zonas próximas dos rios Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Águeda. Há ainda um alerta para o elevado risco de inundação nas localidades perto do rios Douro, Cávado, Ave, Lima, Tâmega, Lis e Sado;
- Há notícia de mais um vítima mortal em consequência do agravamento das condições climatéricas. Trata-se de um homem de 60 anos que morreu arrastado pela corrente, na bacia do Rio Guadiana, quando seguia numa viatura, depois de ter tentado atravessar uma estrada inundada. O carro ficou submerso junto à Barragem da Amoreira, em Pias, no Alentejo;
- Onze pessoas morreram, desde a semana passada, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que causaram também centenas de feridos e desalojados;
- São várias as linhas ferroviárias suspensas. A CP indica que, por causa de inundações na estação de Alfarelos, em Coimbra, a circulação na Linha do Norte está suspensa desde as 22h00. Os serviços urbanos de Coimbra também serão suspensos e os regionais entre Entroncamento e Coimbra B só vão circular entre Entroncamento e Soure. A Linha do Douro , entre Régua e Pocinho, continua interdita e o mesmo sucede na Linha do Oeste e na Linha do Sul entre entre Ermidas do Sado e Grândola;
- A ligação fluvial assegurada pela Transtejo entre as estações de Cacilhas e o Cais do Sodré está interrompida por causa de condições meteorológicas e de mar adversas, segundo indicação da empresa no seu portal;
- A EDP suspendeu a facturação nas zonas afetadas pela depressão Kristin, na semana passada. A empresa compromteu-se a assumir um custo de mais de 800 mil euros nas comunidades afetadas. Em comunicado, adianta que suspendeu o envio das faturas a cerca de 700 mil clientes, tanto a particulares como a empresas. Adiante serão propostos acordos de pagamento ajustados à situação de cada cliente;
- A E-Redes revela que há ainda 76 mil pessoas sem abastecimento de energia elétrica. Só em Leiria são 55 mil. Segue-se Santarém com 13 mil clientes sem luz, Castelo Branco com quatro mil e Coimbra com dois mil. Entretanto, a ministra do Ambiente deu a garantia de que 95 por cento das população deverá ter a situação normalizada no próximo sábado;
- As seguradoras admitem custos de até 500 milhões de euros decorrentes da depressão Kristin. O Jornal de Negócios noticia que as companhias estão no terreno e registaram cerca de 50 mil participações de sinistros. São aguardados ainda pedidos das empresas com valores mais expressivos - é o caso da E-Redes e da REN, que também têm prejuízos nas infraestruturas;
- O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
Subida do Mondego. Acesso condicionado à localidade de Ereira
Só de barco ou no carro dos bombeiros se pode chegar a Ereira, em Montemor-o-Velho. Durante o dia ainda passaram carros pela única estrada transitável, mas a subida do Mondego deixou a aldeia praticamente isolada.
Escolas reabrem em Leiria
Reabriram a maior parte das escolas do concelho de Leiria. São 148, principalmente básicas e jardins de infância, mas muitos alunos ainda não foram às aulas.
Água continua a subir em Alcácer do Sal
Duarte Dimas, presidente da Junta de Freguesia de Santiago, fala numa cheia "nunca antes vista". Muitas pessoas foram retiradas de casa e muitas outras continuam isoladas, acrescentou, para deixar um apelo: "Quem se sentir em risco que se salvaguarde (...) que se ponha a salvo".
Alerta máximo esta noite. Tempestade Leonardo atinge região de Lisboa e Vale do Tejo
A proteção civil mantêm o nível de alerta máximo, o nível 4, até pelo menos sexta-feira devido à chuva intensa e ao vento forte. Na zona da Caparica, arredores de Lisboa, assiste-se a vários aluimentos de terra.
Marcelo quer rapidez na atribuição de apoios às populações
O presidente da República visitou os concelhos mais afetados pela tempestade. Marcelo Rebelo de Sousa exigiu rapidez na atribuição dos apoios às populações e às empresas. Sem comentar diretamente a atuação dos ministros, o chefe de Estado admitiu que a comunicação do Governo nem sempre correu bem.