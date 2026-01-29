Associação industrial AIP apela a medidas de apoio do Governo

Em comunicado, a AIP referiu que muitas empresas registaram danos relevantes nas instalações, equipamentos e atividade, enfrentando agora dificuldades para retomar a normalidade, num contexto já exigente para a competitividade e sustentabilidade dos negócios.

Perante os prejuízos, a AIP apelou ao Governo para a adoção urgente de medidas extraordinárias de apoio às empresas afetadas, para uma rápida recuperação da atividade económica, preservando postos de trabalho e evitando o encerramento de unidades produtivas regionais.

A associação propõe ainda a constituição de grupos de trabalho entre a AIP, as associações empresariais regionais e as comunidades intermunicipais para que sejam inventariados os prejuízos, discussão das medidas e monitorização da sua aplicação.