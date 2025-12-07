Economia
Associação Nacional de Municípios. Congresso para eleição de liderança marcado para 13 e 14 de dezembro
A nova liderança da Associação Nacional de Municípios vai ser designada no próximo fim de semana, em Viana do Castelo. Pedro Pimpão é o nome escolhido para suceder a Luísa Salgueiro.
O candidato tem 45 anos, está no segundo mandato na presidência da Câmara Municipal de Pombal e é também o atual presidente dos Autarcas Sociais Democratas.
A ANMP, com esta nova liderança, vai passar para as mãos do PSD 12 anos depois. Ainda assim, Pedro Pimpão garante que vai ser intransigente com o Governo na defesa das autarquias.
Sendo militante do Partido Social Democrata e eleito autarca pelas listas do PSD, Pedro Pimpão admite que "há uma articulação natural com a liderança do próprio partido".
"Não sei se há uma vantagem ou desvantagem, mas aquilo que podem esperar (...) é lealdade, mas também intransigência na defesa dos interesses dos municípios portugueses".
Segundo o candidato a líder da ANMP, defender os interesses dos municípios é defender Portugal.
"Não sei se há uma vantagem ou desvantagem, mas aquilo que podem esperar (...) é lealdade, mas também intransigência na defesa dos interesses dos municípios portugueses".
Segundo o candidato a líder da ANMP, defender os interesses dos municípios é defender Portugal.