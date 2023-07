Ataques cibernéticos causaram prejuízos de cinco mil milhões

Foto: Kacper Pempel - Reuters

O Centro Nacional de Cibersegurança revela que 2022 foi o ano em que foram registados mais ataques "de grande impacto" a infraestruturas e serviços, com destaque para os setores da banca, comunicação social, saúde e transportes.



Jorge Monteiro, especialista em cibersegurança, esteve esta sexta-feira no Bom Dia Portugal, onde explicou as prioridades no combate a estes ataques e deixou conselhos para evitar crimes cibernéticos.



O especialista recordou que os ataques "são cada vez mais sofisticados" devido a um maior acesso à tecnologia.



Para Jorge Monteiro, a Inteligência Artificial veio facilitar o trabalho aos atacantes.