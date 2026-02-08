Ataques russos à infraestrutura energética são guerra híbrida

"Este é o objetivo da guerra híbrida, dividir a sociedade para enfraquecê-la e destruí-la. Se destróis os civis, o Exército também será destruído, ou pelo menos o risco é elevado. Isso é o que o inimigo está a fazer", disse Zelensky em declarações ao jornal ucraniano Ukrainska Pravda.

A Ucrânia sofreu este sábado um ataque russo à sua infraestrutura energética.

Zelensky lamentou não dispor dos recursos que a Rússia tem para responder de forma recíproca aos últimos bombardeamentos de Moscovo.

Esta semana a Ucrânia sofreu duros bombardeamentos contra a sua infraestrutura energética e ferroviária e só no ataque da noite de sexta-feira para sábado a Rússia empregou mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis.

O objetivo desse ataque foi, principalmente, o setor energético ucraniano, cujos trabalhadores ainda laboram sem descanso ao dia de hoje para tentar repor serviços.

A energética nacional da Ucrânia, Ukrenergo, informou que as restrições de fornecimento elétrico no país se reduziram em algumas regiões, depois do último ataque massivo, ainda que a situação no país permaneça difícil.

"A situação do sistema elétrico permanece dificil. O nível de falta de energia e os danos causados nas redes de transmissão e distribuição não permitem pôr fim aos apagões de emergência na maioria das regiões", explicou a Ukrenergo.

Desde que começou o inverno, marcado pelas baixas temperaturas na Ucrânia, a Rússia focou boa parte dos seus ataques na destruição da infraestrutura que permite ao país ter acesso a aquecimento e água quente.

Segundo as afirmações de hoje de Zelensky, a Rússia lançou contra a Ucrânia 2.000 drones, 1.200 bombas direcionadas e 116 mísseis na primeira semana de fevereiro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e os dois países permanecem em guerra desde então.