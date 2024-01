Atingir a neutralidade climática na Europa até 2050 custa 40 biliões de euros

São estas as conclusões do estudo Road to Net Zero , do Instituto Rousseau, que reuniu "mais de 150 investigadores e especialistas de toda a Europa”, para analisar os investimentos públicos e privados necessários para alcançar a neutralidade climática até 2050.Segundo o estudo,

“Para efeitos de comparação, isto representa metade dos custos de importação de combustíveis fósseis da União Europeia em 2022”.



. É um investimento extra de 260 mil milhões de euros por ano.O valor é “inferior à despesa da UE com a recuperação da covid-19 (338 mil milhões de euros por ano) ou dos subsidios dos combustíveis fósseis da UE-27 (359 mil milhões de euros por ano)”.Segundo Guillaume Kerlero, diretor para a transição ecológica do Instituto Rousseau,De acordo com o estudo, estes gastos para a neutralidade climática vão ser mais elevados se o investimento for adiado, uma vez que podem surgir custos mais altos de adaptação às alterações climáticas.Guillaume Kerlero diz que é necessário escolher porque “se não conseguirmos cumprir os nossos objetivos de transição climática, abriremos caminho para um futuro muito incerto e continuaremos a gastar o dobro do dinheiro necessário para a transição na importação de combustíveis fósseis.”.A equipa do estudo analisou “37 alavancas de descarbonização e mais de 70 políticas públicas”. Para conseguir reduzir significativamente as emissões da União Europeia, é necessário investir em políticas verdes nos principais setores da produção de energia, transporte e reformas de edifícios.