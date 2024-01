Foto: Katarzyna Grabowska - Unsplash

A presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados - APRE! – reage ao aumento das pensões com naturalidade. Maria do Rosário Gama diz que a lei está a ser cumprida, mas apesar do valor ser superior à da inflação, como as reformas são baixas, este aumento não compensa a perda de compra por parte dos pensionistas.

Mais de dois milhões de pessoas recebem esta segunda-feira as pensões da Segurança Social com aumentos entre os cinco e os seis por cento. Um reforço explicado, também, pela entrada em vigor das novas retenções na fonte do IRS.