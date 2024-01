Pensões da Segurança Social começam a ser pagas com aumentos

Em causa estão as pensões atribuídas pela Segurança Social antes de 1 de janeiro do ano passado, nos termos da portaria publicada a 11 de dezembro em Diário da República.Este ano, as pensões são atualizadas ao abrigo da fórmula prevista na lei, que leva em conta a inflação - sem habitação - e o crescimento da economia.

A atualização que começa agora a ser aplicada abarca perto de 2,7 milhões de pensionistas.



As novas tabelas de retenção na fonte do IRS foram publicadas a 29 de dezembro passado em Diário da República. Os novos intervalos de valor e taxas visam espelhar a subida do novo mínimo de existência para os 820 euros, a redução das taxas do imposto nos primeiros cinco escalões e a atualização dos limites dos escalões em três por cento., de acordo com o relatório anexo à proposta de Orçamento do Estado para 2024 entregue em outubro de 2023 na Assembleia da República.

Outras prestações sociais

Entram também esta segunda-feira em vigor as atualizações de outras prestações sociais:. O que leva ao aumento de prestações como o complemento por dependência e prestações por morte e o subsídio de desemprego.Os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações recebem a reforma no dia 19 de janeiro, determina o calendário disponível no portal da entidade.

c/ Lusa