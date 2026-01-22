Aumento de capital da Lusa é para financiar a modernização da agência de notícias diz ministro

"O aumento de capital já realizado é para financiar o plano de modernização, que não é um plano de cortes. A Lusa não tem nenhum problema de sustentabilidade financeira", afirmou Leitão Amaro, na apresentação do anuário da agência Lusa, em Lisboa.

No final de dezembro, foi aprovado um aumento de capital no montante de cinco milhões de euros, com a realização integral do capital em 2025.