Aumento de capital do Montepio Geral em 2013 financiado com dinheiro do próprio banco

21 Nov, 2018, 19:00 / atualizado em 21 Nov, 2018, 19:17 | Economia

Poucos dias antes do prazo limite do aumento de capital do Montepio Geral, em dezembro de 2013, o Finibanco Angola concedeu três empréstimos, no total de 35 milhões de euros, que foram utilizados no aumento de capital do banco português.



O primeiro empréstimo, no valor de 20 milhões de euros, foi feito a Paulo Guilherme, filho de José Guilherme, o construtor que ofereceu 14 milhões de euros a Ricardo Salgado do BES.



O segundo empréstimo, no montante de 12 milhões de euros, foi concedido a Eurico Brito, sogro de Paulo Guilherme.



E um terceiro empréstimo, no valor de três milhões de euros, foi dado a João Alves Rodrigues e movimentado para a conta da filha Maria João Rodrigues.







Os 35 milhões de euros dos três empréstimos foram depois transferidos para a conta do Montepio Geral junto do Finibanco Angola e utilizados na subscrição do aumento de capital do banco português, na véspera do prazo limite da operação de capitalização.Os três empréstimos foram investigados pelo Banco de Portugal e pelo Banco Nacional de Angola e o supervisor português acabou por ordenar a retirada de todas verbas dos capitais próprios do Montepio Geral.O Banco de Portugal fez ainda uma denúncia ao Ministério Público por suspeitas de falhas no controlo de branqueamento de capitais.