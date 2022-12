Aumento do ISP anula descida nos combustíveis

Também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, não perdoa ao Governo este aumento, em cima da crise inflacionaria em que os portugueses vivem.

Com este ajuste, a descida do valor do combustível que esta semana se verifica vai ser anulada. Uma ideia do Governo mal vista pela oposição. PSD e Bloco de Esquerda já reclamaram.O líder dos social-democratas, Luís Montenegro, lembra ao Executivo socialista que uma das primeira coisas que fez, há sete anos, foi precisamente aumentar o imposto que os portugueses pagam sobre os combustíveis.