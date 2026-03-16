Economia
Guerra no Médio Oriente
Aumento dos combustíveis. Como é que os países europeus estão a reagir?
Em dia de nova subida acentuada do preço dos combustíveis, os países europeus divergem na resposta a este problema. Portugal optou por uma descida do imposto sobre os produtos petrolíferos. São várias as estratégias para minimizar o impacto do aumento dos preços.
Outros governos decidiram impor tetos máximos ao preço do gasóleo e da gasolina, nos postos de abastecimento. Há também quem ameace taxar os lucros excessivos das empresas de energia.
Desde 27 de fevereiro, véspera do início da guerra no Irão, o preço médio do gasóleo em Portugal já regista uma subida de quase 20%, e a gasolina de 10% em apenas duas semanas, mesmo com a aplicação de um desconto no ISP.