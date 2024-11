Aumentos na Função Pública. Governo e sindicatos em reunião suplementar

O Governo melhorou a proposta relativa aos aumentos da Função Pública para 2025, mas ainda com valores abaixo da inflação. Numa reunião suplementar com os representantes sindicais, o Governo propôs uma atualização, no próximo ano, de 2,3 por cento para vencimentos brutos até 2.620 euros, mas para salários superiores a subida é de 2,15 por cento.

Só em 2027 é que estes ordenados mais elevados serão atualizados conforme o valor estimado da inflação, ou seja, 2,3 por cento.



No final do encontro, Fesap e Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado sublinharam a melhoria da proposta, apesar de considerarem que fica aquém do que era expectável.