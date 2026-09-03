Autoeuropa a salvo para já. Volkswagen aprova plano de reestruturação que prevê corte de 50 mil postos de trabalho

A decisão foi anunciada após uma reunião do comité executivo do conselho, antes da reunião plenária do órgão de supervisão do grupo, com sede em Wolfsburg, na Alemanha, agendada para sexta-feira.

O conselho de supervisão, composto por um número igual de representantes dos funcionários e dos acionistas, reconheceu "a existência de uma capacidade excedentária de 500.000 veículos na Europa".





Foi ainda determinado que "nenhuma capacidade de produção futura competitiva" poderia ser garantida atualmente para quatro fábricas alemãs — em Emden, Zwickau, Hanôver e Neckarsulm — entre 2031 e 2034. No entanto, a gigante alemã afasta, para já, um cenário de encerramento destas quatro fábricas, afirmando que "estão a ser analisadas alternativas".





"É importante que o conselho [da Volkswagen] tenha agora a base necessária para enfrentar as grandes tarefas que temos pela frente. Isto inclui explicitamente o desenvolvimento de cenários futuros para todas as unidades", comentou Christiane Benner, vice-presidente do Conselho de Supervisão e primeira presidente do sindicato IG Metall, segundo um comunicado de imprensa, citado pela AFP.





Para além da redução da força de trabalho, o “Plano Futuro” visa uma reformulação completa da fabricante automóvel.



A Volkswagen planeia reduzir para metade a sua gama de modelos até 2035 e simplificar a sua gama de produtos em 75%. O grupo ambiciona também uma margem operacional de 9% até 2030, em comparação com apenas 3% em 2025, e planeia investir 135 mil milhões de euros em fábricas, investigação e desenvolvimento entre 2027 e 2031.



c/agências