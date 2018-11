Autoeuropa pode parar produção devido a tensão laboral no Porto de Setúbal

RTP14 Nov, 2018, 11:05 / atualizado em 14 Nov, 2018, 11:25 | Economia

uma fonte do Ministério do Mar disse que a ministra Ana Paula Vitorino tem "mantido um diálogo contínuo" com vários operadores portuários

Fonte oficial da Autoeuropa adianta ao Público e Jornal de Notícias que a operação da fábrica da Volkswagen poderá mesmo estar em causa se o protesto continuar e quando for atingida a capacidade máxima de armazenamento de carros produzidos.

A Autoeuropa é um dos maiores exportadores nacionais.



A empresa já tem mais de cinco mil viaturas paradas nos parques da empresa, no porto de Setúbal e na Base Aérea do Montijo, decorrente de um protocolo assinado com a Força Aérea no sentido de usar aquele espaço para parquear as viaturas que aguardavam a homologação decorrente das novas normas para o cálculo de emissões. A Autoeuropa admite que no final desta semana poderá ter de suspender a produção.







O jornal Público adianta que "não há movimento de contentores no Porto de Setúbal, nem operações no terminal usado pela construtora automóvel Autoeuropa para expedir veículos para o mercado de destino".



O porto de Setúbal está virtualmente parado desde a tarde do passado dia 5 de novembro. Os trabalhadores precários, recrutados diariamente pela empresa Operestiva, têm recusado trabalhar. A guerra laboral entre os estivadores precários e a empresa de trabalho portuário levou à quase paralisação do porto sadino, afetando várias empresas, de acordo com o Público. A empresa Operestiva recruta 90 estivadores diariamente para trabalharem no Porto de Setúbal.





Fonte da Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra disse ao Público que a Operestiva tentou assinar contratos individuais de trabalho sem termo, com 30 trabalhadores individuais e alguns chegaram a assinar. “Foi então iniciada a não disponibilidade para o trabalho por parte de um grupo de trabalhadores eventuais”. “A exigência do sindicato para a retoma do trabalho portuário é a anulação dos contratos já assinados”, confirma esta fonte ao jornal.







Os estivadores exigem um contrato coletivo de trabalho que dê garantias aos que permanecerão precários, escreve o Jornal de Notícias. A exigência é que uma parte do grupo seja contratada, mas possa prescindir do direto de realizar turnos adicionais a favor de quem ficará sem vínculo.





Na segunda-feira, a Agepor denunciou a inexistência de trabalho portuário nos terminais de contentores de Setúbal, sem que esteja decretada uma greve ao trabalho em horário normal, e pediu a intervenção do Ministério Público e da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).



"A Agepor (Associação dos Agentes de Navegação de Portugal) constata que não existe trabalho portuário nos terminais de contentores e RO-RO (carga que embarca ou desembarca a rolar) de porto de Setúbal desde a passada terça-feira, dia 06 de novembro. Tal acontece sem que nenhuma greve ao trabalho em horário normal esteja legitimamente decretada e em vigor", disse, em comunicado, a associação.





Ouvido pela Antena 1, o presidente da Associação dos Agentes de Navegação de Portugal admite estar muito preocupado com esta situação. Belmar da Costa confirma a paragem do porto de Setúbal, e os reflexos graves na economia do país. O responsável diz mesmo que “as companhias cancelam as escalas” perante o cenário de paralisação naquele porto.







Numa página de Facebook, em “carta de um estivador precário ao presidente da Agepor”, o estivador Jorge Brito responde a declarações feitas pela Associação dos Agentes de Navegação de Portugal.



“Quem exige a anulação do contrato assinado são os trabalhadores precários do Porto de Setúbal, trabalhadores esses que não são filiados a qualquer sindicato e que representam 90% dos trabalhadores. Quem decidiu fazer esta paralisação total, foram os trabalhadores precários, que sendo precários, não têm direitos, mas também não têm deveres para com a empresa, pois tem contratos ao turno e como só ganhamos quando há trabalho, também só trabalhamos quando queremos, dai não precisarmos de qualquer pré-aviso de greve”, pode ler-se nesta publicação.











O SEAL - Sindicato dos Estivadores e Atividades Logísticas elogia a união dos estivadores e, em comunicado, diz que "os precários do porto de Setúbal não aceitam que, em tempo de greve, as empresas pretendam assinar contratos e, falhada a estratégia coerciva, ainda lhes venham propor que tais contratos ilegais fiquem sob a divina proteção da autoridade portuária".





“Um monstro”





A situação está a gerar preocupação, já que estão a ser afetadas as exportações. A Associação Empresarial de Portugal alerta que o protesto pode por em causa um dos pilares da economia portuguesa. Paulo Nunes de Almeida lembra que Portugal precisa de exportar cada vez mais para garantir o crescimento económico.

António Mariano, presidente do Sindicato dos Estivadores do Centro e Sul, explica que no Porto de Setúbal praticamente todo o trabalho está a ser assegurado por precários. O sindicato diz que já há muito tinha alertado para a criação de um "um monstro" que faz com que o porto de Setúbal, "um porto estratégico por exemplo de escoamento da produção da Autoeuropa, seja trabalhado a 90% por trabalho de precários".

O presidente da Associação Empresarial de Portugal apela a que seja encontrada uma solução que permita o normal funcionamento do Porto de Setúbal.



"Diálogo contínuo"

"Para que seja reposta a verdade, começo por informá-lo que dos 30, só um trabalhador assinou oficialmente e quem exigiu o cancelamento desse contrato foram os restantes trabalhadores, trabalhadores esses que não são filiados em nenhum sindicato, sendo apenas simpatizantes do SEAL", continua Jorge Brito. "Quem decidiu manter esta paralisação total foram os Patrões, que preferem ter 91 trabalhadores precários parados, para manter um contrato assinado por um colega que esqueceu o bem estar dos outros 91", conclui.