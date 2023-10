Autoeuropa regressa à produção após paragem de três semanas

A unidade de Palmela do grupo Volkswagen anunciou no passado dia 20 setembro que iria retomar a produção a 2 de outubro, com menos turnos. Ainda assim,Ouvido na manhã desta segunda-feira pela equipa de reportagem da RTP em Palmela, Rogério Nogueira, da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa, explicou que "a fábrica vai estar, nos dias que estão escalados, em pleno funcionamento"., ainda segundo Rogério Nogueira.

O regresso à produção fica dever-se à garantia de fornecimento de uma peça crucial para o único veículo produzido em Palmela, o modelo T-Roc, junto de uma empresa espanhola e de outra chinesa.

A paragem de produção afetou dezenas de fornecedores portugueses, entre os quais empresas instaladas no Parque Industrial da Autoeuropa.A própria Autoeuropa havia também anunciado o despedimento de 100 trabalhadores temporários, ressalvando que estes seriam chamados assim que a produção fosse reativada., adiantou Rogério Nogueira à RTP.

c/ Lusa