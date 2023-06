Automobilistas correm aos postos de combustíveis em Luanda após anúncio de aumento do preço

O anúncio do aumento do preço da gasolina em Angola originou hoje enchentes nos postos de abastecimento em Luanda, com filas intermináveis de viaturas e automobilistas agastados pela espera para abastecer, receando a subida do custo de vida.