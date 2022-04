Aviso da Rússia. "Só vamos fornecer alimentos e produtos agrícolas aos nossos amigos"





“Só vamos fornecer alimentos e produtos agrícolas aos nossos amigos. Felizmente temos bastantes e eles não estão, de todo, na Europa ou na América do Norte”, acentua. Estes abastecimentos “a amigos”, enfatiza ainda Dmitry Medvedev, concretizar-se-ão em rublos e nas respetivas moedas nacionais dos países de destino, em proporção a definir. A advertência de Medvedev surgiu nas redes sociais, observou a agência Reuters. O antigo presidente – entre os mais fiéis aliados de Vladimir Putin em Moscovo - começa por dizer que gostaria de elencar “alguns pontos simples, mas importantes, sobre a segurança alimentar na Rússia”, tendo em conta as sanções ocidentais., acentua. Estes abastecimentos “a amigos”, enfatiza ainda Dmitry Medvedev,, em proporção a definir. A Rússia interditou a maior parte das importações de alimentos do Ocidente em 2014, na sequência da anexação da Crimeia. A lista pode ser alargada, ameaça Medvedev.





Na quinta-feira, em entrevista à France Presse, o ministro ucraniano da Agricultura fez soar novo alerta para o efeito da invasão russa na produção cerealífera do país, cuja colheita, disse, pode ser abatida para metade, face ao volume do ano passado. Um “prognóstico otimista”, assinalou Mykola Solsky. Na quinta-feira, em entrevista à France Presse,, face ao volume do ano passado. Um “prognóstico otimista”, assinalou Mykola Solsky. Em 2021, o sector agrícola da Ucrânia produziu 106 milhões de toneladas de cereais – um máximo histórico. O país é o quarto maior exportador mundial de milho e, antes da ofensiva militar russa, posicionava-se para ocupar o terceiro posto nas exportações de trigo.



"O inimigo dirige cinicamente os seus ataques contra os depósitos de combustível, sabendo que estamos a preparar-nos para a campanha de sementeira, para impedi-la", vinca o governante ucraniano, acrescentando, sem concretizar, que "estão a caminho" novos abastecimentos.

No início da semana, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia foi acusada de gerar uma crise alimentar internacional, cujos impactos poderão ser mais acentuados no Médio Oriente e no Norte de África.



Por agora, a Ucrânia deverá dispor de reservas em suficiente quantidade para alimentar a própria população. Isto porque foi proibida – ou limitada – a exportação de produtos como o trigo, a aveia, a carne bovina, aves e o açúcar.



