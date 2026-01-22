Balcões do IMT serão transferidos para as lojas de cidadão

Segundo foi hoje anunciado, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o Governo decidiu reclassificar o Instituto da Mobilidade e dos Transportes como Instituto Público Tipo B, "reconhecendo assim a dimensão e complexidades das suas responsabilidades".

Será também criada a carreira de inspetor e atribuídos prémios de produtividade, sendo que as "audições obrigatórias aos sindicatos estão agendadas para as próximas semanas", segundo adiantou o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

O Governo decidiu ainda transferir todos os balcões do IMT para as lojas de cidadão, tendo também em vista "facilitar a instalação de centros de inspeção em territórios de baixa densidade, atribuindo aos municípios a iniciativa para abertura de concurso pelo IMT".

Ainda dentro do IMT, o Governo tem em vista disponibilizar uma plataforma única, para eliminar dezenas de ferramentas dispersas, com o objetivo de privilegiar os canais digitais.

O pacote contempla, por outro lado, a transferência de todas as inspeções do IMT para os Centros de Inspeção, tendo em vista reduzir o tempo de reposta aos cidadãos e empresas através da rede dos centros de inspeção.

O executivo decidiu ainda atribuir ao IMT a fiscalização de modos de transporte como metropolitanos, comboios ligeiros turísticos, redes ferroviárias isoladas, metropolitanos ligeiros e elevadores e funiculares.

"Este Conselho de Ministros aprovou a conclusão de toda a definição do IMT enquanto entidade licenciadora e fiscalizadora destes modos de transporte", salientou Pinto Luz.