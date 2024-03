Banca da zona euro está globalmente bem capitalizada

As conclusões constam do relatório anual de supervisão do BCE sobre as atividades de supervisão de 2023, hoje divulgado.

"O Processo de Revisão e Avaliação para Supervisão (SREP) de 2023 confirmou que os bancos da zona euro continuaram a demonstrar resiliência, com posições robustas de capital e de liquidez, apesar do ambiente económico incerto", pode ler-se no relatório.

O BCE considera que os bancos da zona euro "estão globalmente bem capitalizados", indicando que o rácio agregado de fundos próprios Common Equity Tier 1 (CET1) das instituições significativas (SI) regressou aos máximos históricos registados em 2021, fixando-se em 15,6% no terceiro trimestre de 2023, enquanto atingiu 17,7% para as instituições menos significativas (ILS).

De acordo com os dados divulgados, os rácios de alavancagem agregados também melhoraram, atingindo 5,6% (mais 0,5 pontos percentuais) para as instituições significativas e 9,3% (mais 0,7 pontos percentuais) para as instituições menos significativas.

O BCE recorda ainda que os resultados do teste de esforço de 2023 mostraram que o setor bancário da área zona euro "poderia resistir a uma grave recessão económica".

No cenário adverso citado pelo relatório, o rácio CET1 cairia, em média, 4,8 pontos percentuais, para 10,4%, no final de 2025.

"A melhoria acentuada na qualidade dos ativos e na rentabilidade dos bancos em comparação com os exercícios anteriores, juntamente com a significativa acumulação de capital ao longo da última década, ajudou os bancos a resistir à elevada severidade do cenário adverso", refere.

Ainda assim, assinala que os testes de esforço também identificaram "potenciais vulnerabilidades", apelando para a monitorização contínua dos riscos.