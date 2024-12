Banco central da Suécia corta juros em 25 pontos base

O Riksbank decidiu reduzir os juros "a fim de dar mais apoio à economia e ajudar a inflação a estabilizar-se no nível pretendido", explicou no seu comunicado de imprensa, citado pela AFP.

O banco central sueco reduziu a sua taxa diretora em 1,5 pontos percentuais desde maio e planeia um novo corte no primeiro semestre de 2025.

"Se as perspetivas de inflação e de atividade económica se mantiverem, a taxa de juro diretora poderá ser novamente reduzida no primeiro semestre de 2025", afirmou.

A inflação caiu acentuadamente na Suécia este ano, em linha com o resto da Europa, fixando-se em 1,6% em novembro, mas o país nórdico está a ser afetado por um fraco crescimento, com um aumento de 0,3% do PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre.

O Riksbank começou a reduzir as taxas em maio, pela primeira vez em oito anos.

Depois destes cortes acentuados em 2024, a instituição monetária sublinha que irá proceder com cautela nas suas próximas decisões de redução das taxas.