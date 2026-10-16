Banco CTT sem app, `homebanking` e MB WAY no fim de semana por atualização tecnológica

Numa nota publicada no hoje no seu `site`, o banco CTT informa que entre hoje e domingo, dia 18 de outubro, a instituição "irá realizar uma atualização tecnológica programada dos seus sistemas, com o objetivo de continuar a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes".

Segundo o banco, durante este período a App Banco CTT e o serviço de homebanking estarão indisponíveis, assim como o envio e receção de transferências através do MB WAY, a receção de transferências imediatas e as consultas de saldos e movimentos em ATM/Caixa Multibanco.

"Os restantes serviços continuarão disponíveis durante o período de atualização", acrescenta a mesma nota, detalhando que em causa estão os levantamentos em ATM/Caixas Multibanco, mantendo-se o limite diário de 400Euro, os levantamentos em ATM fora da rede SIBS e no estrangeiro, mantendo-se o limite diário de 400Euro, as transferências normais (não imediatas) e transferências efetuadas no Multibanco e as compras com cartões em lojas físicas e online, em Portugal e no estrangeiro, através de contactless, MBWay e wallets digitais. Contam-se ainda os pagamentos de Serviços ou Compras, Pagamento ao Estado e Carregamentos em ATM/Caixas Multibanco.

De acordo com a mesma nota, a atualização "ficará concluída no dia 18 de outubro [domingo], com a reposição dos serviços afetados no dia 19 de outubro [segunda-feira]".

O banco informa ainda os clientes, que, assim que for concluída a atualização, "não será necessário atualizar dados pessoais, alterar palavras-passe, fornecer credenciais de acesso ou reativar" a conta.

A notícia tinha sido inicialmente avançada pelo Jornal de Negócios.