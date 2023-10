Banco de Portugal revê crescimento do PIB de 2023 em baixa para 2,1%

No Boletim Económico de outubro, apresentado no Museu do Dinheiro, em Lisboa, a instituição encabeçada por Mário Centeno procede a um corte nas previsões de crescimento económico, relativamente a junho, em 0,6 pontos percentuais para 2023 e 0,9 pontos para 2024.

A previsão do Banco de Portugal permanece acima da estimativa oficial do Ministério das Finanças, de 1,8 por cento para 2023. Contudo, o Executivo já fez saber que a sua previsão poderá ser revista em alta na proposta de Orçamento do Estado para 2024.



Quanto à inflação, o Banco de Portugal faz uma revisão em alta ligeira da estimativa para este ano e 2024: 5,4 e 3,6 por cento, respetivamente.Os preços da energia continuam a condicionar as contas do banco central, que, ainda assim, espera que a taxa mantenha uma trajetória de recuo.





O Boletim Económico revê então em alta de 0,2 pontos percentuais, em 2023, e de 0,3 pontos, em 2024, a previsão para o Índice harmonizado de preços no consumidor face a junho.



A instituição estima que a taxa de inflação regrida de 8,1 por cento em 2022 para 5,4 em 2023, 3,6 em 2024 e 2,1 por cento em 2025, comportamento que considera ser "consistente com o objetivo de estabilidade de preços do Banco Central Europeu". Recuperação pós-pandemia "é desafiante"

Sem nos darmos conta “a pandemia redesenhou o comércio internacional e a recuperação, neste momento, é no mínimo desafiante”, começou por explicar os valores Mário Centeno, em conferência de imprensa.



Em média, segundo os indicadores divulgados esta quarta-feira, a “procura externa entre 23 e 25 cresce dois por cento”, valor que Mário Centeno afirma ser o “mais baixo dos últimos ciclos económicos que nós temos enfrentado”.



“Temos que ter consciência de que o enquadramento externo que hoje enfrentamos não é um enquadramento externo muito favorável a criar estímulos ao crescimento da Economia portuguesa (…) e isso coloca-nos perante esta dificuldade acrescida”.



Além desta referida desaceleração, o governador do Banco de Portugal falou ainda “da grande retenção” que permitiu que, mesmo “perante a maior crise das últimas décadas (…), nós consigamos hoje manter níveis de rendimento disponível das famílias, quer nominal quer real, (…)”, referindo-se ao mercado de trabalho que se caracterizou por “níveis de manutenção do emprego e até de crescimento sem nenhum paralelo na economia portuguesa”.



“Nós hoje confrontamos um período de crise pandémica e de recuperação em que temos um ganho de emprego”, afirmou ainda.



Quanto ao investimento, o antigo ministro da Finanças congratulou as empresas por terem interpretado como temporária “a crise pandémica”, conseguindo que o ciclo de investimento em Portugal fosse o “mais alisado de toda a área do Euro” e se mantivesse “compatível com uma interpretação temporária das tensões económica e inflacionistas que vivemos”.



As projeções indicam, ainda, que o investimento público cresça até 2025, sendo muito concentrado "nos dois anos que se seguem" e com uma "trajetória muito positiva".



"É uma enorme responsabilidade para a economia portuguesa cumprir estes objetivos".