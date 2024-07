Banco do português BiG em Moçambique duplicou lucros no primeiro semestre

De acordo com as demonstrações financeiras do primeiro semestre, a que a Lusa teve hoje acesso, este desempenho contrasta com o resultado líquido de 80,9 milhões de meticais (1,2 milhão de euros) nos primeiros seis meses de 2023, resultando no crescimento de 49,4% nos lucros.

O ativo total BiG Moçambique recuou 6,6% até ao final de junho, para 4.523 milhões de meticais (65,3 milhões de euros), mas neste caso face ao final de 2023, enquanto o passivo total caiu 11,4%, para 2.277 milhões de meticais (32,9 milhões de euros).

"O Conselho de Administração do Banco realizou uma avaliação da sua capacidade de continuar em funcionamento e concluiu que o banco dispõe de capital, sistemas e recursos que o permitem continuar a operar num futuro previsível. Adicionalmente, o Conselho de Administração considera que a gestão do banco não tem conhecimento de quaisquer incertezas materiais que possam causar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar em funcionamento. Deste modo, as demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade do negócio", lê-se no relatório.

Os lucros do BiG Moçambique caíram para 274,2 milhões de meticais (quatro milhões de euros) em 2023, de acordo com o relatório e contas noticiado anteriormente pela Lusa.

"O desempenho do BiG no ano de 2023 foi influenciado pelo contexto de política monetária restritiva adotada pelo Banco de Moçambique, nomeadamente o aumento dos coeficientes de reservas obrigatórias (...), bem como a manutenção das taxas diretoras em níveis altos", indica, no documento.

"Neste contexto, e na sequência de uma descida do `rating` para as responsabilidades do país em moeda local, o BiG manteve uma gestão cautelosa do balanço, que se traduziu numa redução gradual da sua carteira bancária, em paralelo com a manutenção de uma situação de liquidez confortável ao longo do ano, nomeadamente em aplicações junto do Banco Central e outros títulos de curto prazo", acrescenta.

De acordo com o relatório, este desempenho representa uma queda nos lucros de pouco mais de 0,5%, face aos 275,9 milhões de meticais (4,05 milhões de euros) registados em 2022.

O BiG Moçambique foi constituído em 2016 e o seu capital é detido maioritariamente (82,6%) pelo Banco de Investimento Global, S.A., com sede em Lisboa, contando ainda, entre outros, com participações da Empresa Moçambicana de Seguros (11,1%) e as seguradoras Hollard Moçambique (2,9%) e FPTM (2,2%).

Dados do banco central referem que funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.