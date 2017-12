Banco espanhol Sabadell regressa a Portugal com abertura de escritório em Lisboa

Lusa05 Dez, 2017, 11:45 | Economia

O diretor da nova sucursal, Santiago Tiana, disse à agência Lusa que o banco "vai voltar a andar pelo seu pé em Portugal", onde já teve escritórios em Lisboa (1992) e no Porto (1994), que foram fechados em 2000 quando o Sabadell entrou no capital social do BCP, que passou a ser o seu representante no país.

O novo escritório de 500 metros quadrados vai estar no quinto andar do edifício com o número 225 da Avenida da Liberdade, perto do Marquês de Pombal, e deverá ser inaugurado oficialmente no final do primeiro trimestre de 2018, numa altura em que já estará a trabalhar em pleno, numa fase inicial com 12 empregados.

O Banco de Portugal deu na semana passada a autorização para a abertura de uma "sucursal", o que, segundo Santiago Tiana, dará uma maior garantia aos grandes clientes do banco.

"Temos a ambição de continuar a dar um bom serviço aos clientes que já tínhamos no BCP", disse Santiago Tiana, explicando tratar-se principalmente de grandes empresas portuguesas com negócios em Espanha e vice-versa.

O banco espanhol decidiu retirar-se da corrida ao controlo do BCP em dezembro de 2016, depois de os chineses da Fosun terem comprado uma participação social importante no banco português.

O Sabadell tinha inicialmente cerca de 3,0% do BCP e foi aumentando o seu capital até controlar 5,0%, mas com a entrada dos chineses a sua posição foi diluída e passou para cerca de 4,08% do capital social.

Em 13 de dezembro de 2016 acabou por vender essa participação numa colocação privada de 44,3 milhões de euros e uma menos-valia de 8,3 milhões de euros.

O conselho de administração do Sabadell, que na altura era o quinto maior banco espanhol e o segundo da Catalunha, decidiu a 05 de outubro último transferir a sua sede social de Barcelona para Alicante (Comunidade Valenciana), perante a possibilidade de a Catalunha declarar unilateralmente a sua independência.

