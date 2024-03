Banco Nacional Suíço desce taxa de juro em 25 pontos base para 1,50%

A instituição monetária garantiu, em comunicado, que esta redução foi possível porque "a luta contra a inflação nos últimos dois anos e meio foi eficaz".

Segundo a instituição monetária, a inflação, que se situa há vários meses abaixo dos 2%, está dentro do intervalo que equivale à estabilidade dos preços e é provável que assim se mantenha durante os próximos anos.

No entanto, o SNB declarou que irá acompanhar de perto a evolução dos preços e que voltará a ajustar a sua política monetária "se necessário".

O SNB é, assim, um dos primeiros bancos centrais do mundo a baixar novamente as taxas diretoras, enquanto a Reserva Federal dos EUA (Fed) manteve as taxas de juro no intervalo entre 5,25% e 5,50%, o nível mais elevado em mais de 20 anos.

Anteriormente, o SNB tinha aumentado progressivamente a sua taxa de juro de junho de 2022 até junho de 2023, de -0,25% para 1,75%, uma subida que pôs fim a uma longa era de taxas de juro negativas na Suíça.