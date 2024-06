Banco polaco detido do BCP anuncia conclusão do plano de recuperação

"Na opinião do Conselho de Administração Executivo do banco, a totalidade dos principais pressupostos do Plano de Recuperação ("Plano") foram alcançados", lê-se num comunicado do Bank Millennium remetido pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o comunicado, "em particular, os indicadores definidos no Plano atingiram níveis seguros", sendo que "a rendibilidade e os resultados financeiros do Bank Millennium S.A. Capital Group melhoraram de forma sustentável, os rácios de capital foram reestabelecidos em níveis muito acima dos mínimos regulamentares exigidos e quer o banco quer o grupo cumprem os requisitos MREL [do inglês Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities], incluindo os requisitos considerando o `combined buffer`".

"O Conselho de Administração Executivo do Banco não identifica também circunstâncias futuras que justifiquem a continuação do Plano de Recuperação", acrescenta.

O banco polaco do BCP lançou um plano de recuperação há cerca de dois anos, na sequência de problemas com as moratórias e os créditos em francos suíços.

Os lucros do Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, caíram 49% no primeiro trimestre deste ano, em termos homólogos, para 128,4 milhões de zlótis (29,86 milhões de euros), anunciou o banco polaco no seu portal, no passado dia 10 de maio.

Em 26 de fevereiro deste ano, o presidente do BCP, Miguel Maya, voltou a dizer relativamente à operação na Polónia que "não está em cima da mesa" a venda do Bank Millennium e que o BCP não sustenta o banco polaco, pois este tem capacidade de gerar capital e não condiciona o grupo.