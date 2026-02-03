Banco Santander com lucro recorde de 14.101 milhões de euros em 2025

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o banco espanhol refere que os resultados assentaram numa evolução positiva da margem financeira, apesar de uma redução de 3,3% para 42.348 milhões de euros, em receitas de comissões recorde e em melhorias de eficiência, bem como na qualidade do crédito.

No quarto trimestre, o lucro atribuível atingiu 3.764 milhões de euros, um aumento de 15%, correspondendo ao sétimo trimestre consecutivo com resultados recorde.

A presidente do grupo, Ana Botín, destacou que em 2025 o banco cumpriu o plano estratégico a três anos, aumentou o número de clientes, reduziu custos e elevou o lucro por ação em 17%, mantendo uma posição sólida de capital, com um rácio CET1 - principal indicador de solidez financeira dos bancos, que mede a relação entre capital de melhor qualidade e ativos ponderados pelo risco - de 13,5%.