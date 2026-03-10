Banqueiros dizem que bancos portugueses estão preparados para impactos

"As empresas portuguesas, acho eu, estão mais preparadas", incluindo no caso dos bancos, que têm "uma capacidade de financiamento, de capital, de liquidez bastante sólida", disse o presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo.

No Fórum Banca 2026, organizado pelo Jornal Económico, em Lisboa, o líder do banco público apontou que o aumento do preço dos combustíveis e dos transportes e da inflação é "um cenário que naturalmente preocupa", mas defendeu que "vale a pena ver as experiências recentes".

Nesse sentido, Paulo Macedo considerou que as empresas de muitos setores "tiveram uma grande resiliência e tiveram bons anos" em 2024 e 2025.

"Não vejo de nenhuma maneira que isto seja alguma situação de pânico. A questão é se de facto a situação se prolongar", acrescentou, rejeitando que a situação seja, neste momento, catastrófica.

"Se tivermos um contexto de inflação, ou este aumento de preço é absorvido por uma parte da margem das empresas, ou é totalmente repercutido nos consumidores", disse, recordando que nas últimas ocasiões "foi bater na carteira das pessoas".

Já o presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP, Miguel Maya, admitiu que as maiores incertezas nos últimos anos têm tornado a banca "mais rigorosa, defensiva".

"Tornam a banca a ter de trabalhar múltiplos cenários e ter de trabalhar com mais capital e estar preparada para ciclos que já não são de 10 em 10 anos e que são muitas vezes dentro do próprio ano", apontou.

A solução é, na sua opinião, "fazer uma belíssima avaliação do risco e ter sempre cenários contingentes e preparados para poder lidar com estes períodos".

A presidente executiva do Santander, Isabel Guerreiro, reforçou que é fundamental que os bancos e as empresas tenham "uma enorme velocidade e uma enorme capacidade de adaptação".

"O mundo hoje é volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a velocidade a que as coisas acontecem já não é em semanas, meses, é em horas", afirmou, acrescentando que o que o seu banco está a fazer é "perceber o que é ruído e o que são sinais".

Admitindo que pode haver consequências de um encerramento prolongado do estreito de Ormuz, Isabel Guerreiro considerou que a instituição que lidera está preparada para atuar e defendeu que a banca portuguesa "está hoje muitíssimo mais capacitada do que estava há 10 ou cinco anos".

O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, também destacou a evolução no ambiente global, remetendo para "uma sistemática alteração das condições".

"É muito difícil estar neste momento e ainda estarmos a antecipar o que é que vai acontecer", apontou, destacando os impactos dos preços da energia na circulação de bens e no turismo.

O presidente do Crédito Agrícola, Sérgio Frade, referiu que o banco tem estado "continuamente a rever estratégia" nos últimos meses e que a instituição tem procurado ser mais ágil, resiliente e adaptável.

O responsável disse ainda que o Crédito Agrícola tem falado com os clientes, nomeadamente no setor agrícola, para "serem mais adaptáveis, de terem mais flexibilidade nas suas cadeias de abastecimento" para reduzirem a sua exposição.

Já Pedro Leitão, do Montepio, acredita que com "um radar bem montado" e com "a capacidade de distinguir aquilo que é sinal daquilo que é ruído", os bancos portugueses "demonstraram que estão prontos, não só resilientes".